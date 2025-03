Lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, anticipazioni stasera lunedì 24 marzo

Questa sera puntata evento con la semifinale di Grande Fratello: sta per terminare la lunga convivenza durata oltre 6 mesi che ha visto nascere e morire amori e amicizie, simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, alcuni puntano direttamente alla vittoria, altri sono in corsa per strappare il biglietto per la finale. Purtroppo, per alcuni di loro, il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo.

