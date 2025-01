Grande Fratello, Alfonso Signorini rimprovera Luca Calvani e Lorenzo Spolverato

Luca Calvani e Lorenzo Spolverato sono accusati di aver ricevuto informazioni dall'esterno. Alfonso Signorini li rimprovera per la violazione delle regole ma non impone conseguenze immediate

Luca Calvani e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Durante la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato sono chiamati in Mystery Room per affrontare un’irregolarità: durante la scorsa puntata, Enzo Paolo Turchi aveva fatto arrivare un’informazione dall’esterno a Luca. Lorenzo, invece, ha confessato di aver controllato l'engagement dei profili di Tommaso Franchi e Giglio mentre si trovava in Spagna, informando successivamente i due sulla situazione dei loro account.

Alfonso Signorini rimprovera i due per la mancanza di lealtà e rispetto delle regole, sottolineando che “scambiare informazioni acquisite da altri non è possibile farlo e nel caso accadesse aspettatevi le conseguenze”. Non vengono però imposti provvedimenti immediati per Luca e Lorenzo.

Luca difende la sua posizione riguardo al bigliettino ricevuto, dichiarando: “Quel bigliettino, se l’avessi trovato, l’avrei buttato. Non ho mai sollecitato informazioni dall'esterno, ringrazio la persona che voleva avvisarmi perché mi ha visto in difficoltà e non voleva che cadessi in una trappola”. Luca aggiunge di essere sempre stato rispettoso delle regole: “Credo che questi esperimenti funzionino se la bolla tiene".

Lorenzo, invece, spiega il suo comportamento durante il soggiorno in Spagna: “Stavo andando in Spagna, ero in hotel qua a Roma. Ho approfittato per prendere il telefono e guardare il mio profilo. Ho visto che i profili di Tommy e di Giglio stavano funzionando”.

