La trentatreesima puntata del Grande Fratello regala un momento particolarmente toccante a Federico Chimirri, che si è emozionato per la sorpresa del figlio Romeo. Durante l'appuntamento in onda giovedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5, il concorrente argentino è stato chiamato in Mistery per potersi raccontare meglio. "Sono stato sempre pazzerello nella mia vita, ma quando è nato mio figlio è cambiato tutto", aveva dichiarato in un precedente confessionale, raccontando di aver intrapreso un percorso per impegnare a crescerlo nel migliore dei modi. "Mi è piaciuto crescere insieme a lui, perché comunque anche io ero molto giovane", aveva raccontato ancora, soffermandosi anche sulla successiva separazione dalla compagna. "Ho incontrato la mamma di Romeo l'estate del 2014, lei ne aveva circa 20 anni e io 24. Soprattutto per me è stato amore a prima vista e così è andata", ha quindi raccontato ad Alfonso Signorini, passando poi in rassegna le emozioni vissute nel ruolo di papà e le difficoltà emerse in seguito nel rapporto con la ex compagna.

Una volta in salone, Federico viene raggiunto proprio dall'ex fidanzata, Eleonora. "Senza di te è strano là fuori", esordisce la ragazza, ricordando il viaggio fatto insieme e complimentandosi per il bel percorso fatto dal concorrente all'interno della Casa. "Ci amiamo, ma in maniera differente, perché l'amore rimane sempre", ha poi spiegato ad Alfonso Signorini. Quindi, il ragazzo ha potuto riabbracciare anche il figlio Romeo, concedendosi un momento di grandissima emozione.

