Nella Casa del Grande Fratello, Stefano Tediosi ha un confronto con Federica Petagna dopo aver scoperto che la ragazza ha baciato il suo ex Alfonso D'Apice.

Dopo aver scoperto del bacio da Jessica Morlacchi, Stefano cerca Federica per avere un chiarimento direttamente con lei. Il ragazzo raggiunge l'estetista nella sauna della Casa.

“Mi devo aspettare qualcosa dalla puntata di domani?” domanda il tentatore di Temptation Island.

Federica sa che sta facendo riferimento al rapporto con Alfonso: “Una sera c’è stato un avvicinamento nostro, ma non è andata avanti forse perché sono stata egoista. Volevo capire e non c’è stato nient’altro”.

Stefano è deluso dal comportamento della ragazza: “Mi hai fatto sentire sbagliato per quello che facevo. Cosa aspettavi a dirlo?” Federica ammette di essersi comportata male: “In quel momento sono stata egoista. Non ti posso dire nient’altro”.

“A me hanno detto che c’è stato un grande riavvicinamento”, dichiara il ragazzo riferendosi alle opinioni degli altri inquilini della Casa. Dopo le scuse di Federica, la coppia si abbraccia e scattano dei baci sulle guance.

Stefano scopre del bacio tra Federica e Alfonso: "Non mi merito questo"

Negli ultimi giorni nella Casa, Jessica Morlacchi aveva parlato con Stefano di Federica: “Falle qualche domanda. Vedi se c’è stato un riavvicinamento”. La cantante aveva continuato a mettere in dubbio il comportamento di Federica: “Secondo me non è così libera mentalmente e soprattutto nel cuore”.

“Non vorrei che tenesse un piede in due scarpe. Se c’è stato qualcosa come un bacio allora cambia tutto”, aveva dichiarato Stefano.

Jessica aveva rivelato la verità: “Te lo dico io, non è finita. Lei ha vent’anni, è piccola ed è cresciuta con questo ragazzo. Ma tu sei innamorato di lei?”. Stefano aveva risposto amareggiato: “No, non lo sono. Però penso di non meritarmi questo”.

Alfonso, il bacio con Federica: "Ci siamo avvicinati entrambi"

Alfonso D'Apice aveva rivelato agli inquilini di essersi baciato di nascosto con la sua ex Federica Petagna prima dell'ingresso di Stefano Tediosi.

In un momento di confronto, Alfonso aveva confermato a Jessica Morlacchi un bacio con la sua ex ragazza. "Così le cose cambiano. State insieme da otto anni, può capitare che vi scappi un bacio. Sei tu che ti sei avvicinato?”, aveva chiesto la cantante. "Ci siamo avvicinati un po' entrambi", aveva risposto Alfonso.

