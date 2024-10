Lunedì 28 ottobre va in onda in prima serata su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello 2024. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta su Canale 5.

La puntata inizia con il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in Italia, dopo aver vissuto per una settimana al Gran Hermano, l'edizione spagnola del reality. I due concorrenti sono collegati, rispettivamente, dal Cortiletto e dal confessionale.

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

Alfonso Signorini rivela ai concorrenti della Casa che Lorenzo e Shaila non sono stati eliminati ma sono stati nominati preferiti dal pubblico, andando così una settimana in Spagna.

Javier Martinez si reca in Mystery Room per un confronto con Shaila, in collegamento. Lo stesso accade tra Helena Prestes e Lorenzo. I due concorrenti, poi, entrano nella Casa, rivelando di essere tornati in Italia.

Helena e Javier vedono le immagini di passione tra Lorenzo e Shaila in Spagna e per i concorrenti arriva il momento del tanto atteso faccia a faccia.

È il primo verdetto del televoto: i primi a salvarsi sono Iago Garcia, Amanda Lecciso e Giglio.

Jessica Morlacchi, in Superled, provina tre aspiranti concorrenti e riceve videomessaggio dal padre Mauro.

Federica Petagno è una nuova concorrente del Grande Fratello.

Eleonora Cecere, dopo l'incontro del marito Luigi, decide di abbandonare il reality per stare vicina alla sua famiglia.

Alfonso Signorini comunica il verdetto definitivo del televoto: coloro che si salvano e guadagnano l'immunità, sono Jessica Morlacchi ed Helena Prestes.

Tommaso Franchi scopre come ha reagito Maica Benedicto una volta tornata in Spagna e le manda un messaggio in diretta promettendole che un giorno si rivedranno.

Arriva il momento delle nomination: Iago Garcia, Clayton Norcross, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti vanno al televoto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE