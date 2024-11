Martedì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello. Tra accesi scontri ed emozionanti sorprese, ecco cosa è successo durante la diretta.

La puntata si apre con un tenero incontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo giorni di lontananza. La ragazza dichiara tutto il suo amore per Lorenzo: "Mi sono innamorata di te. Mi batte forte il cuore".

Dopo diversi scontri negli ultimi giorni nella Casa, Helena Prestes riceve l'abbraccio della sua amica Dayane Mello.

Prosegue il triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Dopo un acceso confronto tra i due ragazzi, Federica Petagna decide di prendersi del tempo per pensare e per viversi la Casa da sola: "Scelgo di stare con me stessa".

Le Non è la Rai entrano in crisi: Ilaria Galassi soffre alcuni atteggiamenti di Pamela Petrarolo e tra le due scoppia una lite. "Un pugnale per me. Non mi aspettavo queste parole", afferma Pamela tra le lacrime.

Tommaso Franchi si emoziona incontrando suo padre Giacomo. Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes sono i preferiti dal pubblico e ottengono l'immunità.

Al termine della puntata, quattro concorrenti finiscono in nomination: Stefano Tediosi, Javier Martinez, Giglio e Federica Petagna.

