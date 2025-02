Scontri accesi e una sorpresa per Mattia Fumagalli: il racconto della trentunesima puntata del reality in onda giovedì 13 febbraio

Giovedì 13 febbraio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla trentunesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli contro Stefania Orlando e Iago Garcia

La puntata inizia con l'attacco di Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli a Stefania Orlando. A difendere la concorrente è Iago Garcia, che si scontra con Alfonso.

Arriva il primo verdetto del televoto: Alfonso Signorini annuncia che a non essere tra i preferiti del pubblico, e a non guadagnare quindi l'immunità, sono Maxime Mbnda, Maria Teresa Ruta e Iago Garcia.

Il ritorno di Yulia Bruschi

Yulia Bruschi torna nella Casa per rassicurare Giglio dopo il video sul presunto tradimento a Capodanno e dedica parole d’amore a Giglio: "Noi due siamo un incontro di anime, mi manchi da morire". Poi parla anche del suo rapporto con l'ex Simone Costa, spiegando di voler mantenere un dialogo sereno.

Lo scontro tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes

La proclamazione di Lorenzo Spolverato come finalista ha acceso le polemiche nella Casa. Helena Prestes lo accusa di aver manipolato i concorrenti e "giocato sporco". Poi Lorenzo si scontra anche con Iago Garcia.

Alfonso Signorini continua a svelare il risultato del televoto: neanche Amanda Lecciso e Chiara Cainelli sono tra i preferiti del pubblico.

Pamela Petrarolo spiega perché ha abbandonato la Casa

Pamela Petrarolo torna nella Casa per salutare i compagni dopo l'abbandono. Spiega che la decisione non è dipesa da lei e che, se fosse stato per lei, non avrebbe mai lasciato il gioco. Prima di congedarsi, augura a tutti: “Che vinca il migliore!”.

Jessica Morlacchi è la preferita del pubblico

Arriva il verdetto definitivo del televoto: Jessica Morlacchi è la preferita dal pubblico e guadagna l'immunità. Chiara Cainelli, invece, è la prima concorrente in nomination.

La toccante storia di Mattia Fumagalli

Mattia Fumagalli parla del suo coming out al Grande Fratello, raccontando le difficoltà e il fragile rapporto con il padre che, a sorpresa, entra nella Casa per un abbraccio carico di emozione e parole di riconciliazione.

La crisi tra Javier Martinez e Helena Prestes

In Mystery Room c'è un confronto tra coppie: Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice da un lato, Javier Martinez e Helena Prestes dall’altro. Javier si dice in difficoltà tra amicizia e amore, mentre Alfonso D'Apice difende Chiara dalle accuse di Helena. Quando Alfonso Signorini propone un gioco per vincere una cena romantica e un giro in limousine, Javier accetta per spirito sportivo, ma Helena cambia idea, delusa dalla sua risposta.

Jessica sospetta che Amanda Lecciso stia cercando di sedurre Federico Chimirri per strategia, ma scopre che i due stavano semplicemente facendo finta.

Signorini fa uno scherzo a Tommaso Franchi, facendogli credere che una sua ex fidanzata gli abbia scritto una lettera, ma la vera sorpresa è che è Mariavittoria Minghetti ad essere l’autrice.

La puntata si conclude con le nomination: chi verrà eliminato tra Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta?

