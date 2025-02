Lunedì 10 febbraio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla trentesima puntata. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta di Canale 5.

Pamela Petrarolo abbandona il Grande Fratello

Pamela Petrarolo lascia il Grande Fratello per motivi familiari improrogabili, come annunciato da Alfonso Signorini. Il televoto in corso è stato annullato e gli utenti riceveranno un rimborso. Intanto, un televoto flash determinerà il primo finalista tra gli uomini in gara.

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

Le coppie della Casa a confronto

Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato in anticipo San Valentino nel Tugurio, ma la loro storia divide la Casa tra chi ci crede e chi la considera una strategia. Shaila e Lorenzo sono dubbiosi sulla sincerità del loro rapporto.

È crisi tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo che lui ha confessato di fingere da due mesi, inclusi gli abbracci. Lorenzo chiarisce di non aver voluto ingannarla, ma di essere semplicemente stremato.

Alfonso Signorini mostra a Giglio un video di Yulia Bruschi nella notte di Capodanno, associato a voci di un presunto tradimento. La ragazza smentisce tutto, definendo le accuse "solo menzogne", mentre Giglio ribasice la sua fiducia in lei.

Scontro acceso tra Javier Martinez e Maria Teresa Ruta. Il concorrente respinge le accuse di scarso rispetto verso le donne.

Le donne scelgono il primo finalista

Inizia una catena di scelte da parte delle donne della Casa che individueranno quattro uomini che andranno al televoto flash per scegliere il primo finalista. Javier è il loro preferito e si giocherà la finale con altri tre concorrenti.

