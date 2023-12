Cesara Buonamici e Alfonso Signorini, Grande Fratello

Sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5 va in onda la ventottesima puntata del Grande Fratello. Cos'è successo? Guarda la puntata integrale in streaming.

Mirko Brunetti torna nella Casa per aver un ultimo confronto con la sua ex fidanzata Greta Rossetti.

Dopo aver incontrato Greta, Mirko ha anche modo di salutare e abbracciare l'altra sua ex fidanzata, Perla Vatiero.

Marco Maddaloni riceve l'emozionante sorpresa della moglie Romina e dei loro tre figli, Pino, Giovanni e Giselle.

Due nuovi concorrenti entrano nella Casa del Grande Fratello: lo stilista Stefano Miele e lo chef e imprenditore Sergio D'Ottavi.

Greta Rossetti riceva la visita della madre Marcella, un incontro teso a causa della situazione che si è creata con Mirko Brunetti.

Al termine della puntata, i concorrenti hanno fatto le consuete nomination e hanno scelto che Grecia Colmenares, Monia La Ferrara e Perla Vatiero si sfideranno al prossimo televoto.

