Sabato 16 dicembre in prima serata su Canale 5 va in onda la ventisettesima puntata del Grande Fratello. Cos'è successo? Guarda la puntata integrale in streaming.

La puntata si apre con lo scontro tra Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi e Fiordaliso, dopo le polemiche della scorsa puntata.

Paolo Masella, poi, incontra la sorella Chantal e la nipotina Valeria.

Arriva il primo verdetto del televoto: tra Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, il primo a salvarsi è Vittorio.

Si passa a parlare degli attacchi rivolti a Sara Ricci da parte di Perla, Beatrice e Letizia.

Donatella Rettore arriva nella Casa per incontrare l'amica Fiordaliso e si esibisce in un medley con alcuni suoi grandi successi.

Beatrice Luzzi e Anita Olivieri tornano a discutere dopo l'avvicinamento della seconda a Giuseppe Garibaldi.

Le frasi pronunciate da Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice non passano inosservate. Il concorrente chiede scusa e tra i due sembra essere tornata la pace. Alfonso Signorini lo avverte però che, dovesse riaccadere, verrà squalificato.

Il tanto atteso faccia a faccia tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti si conclude con la decisione di lui di porre fine alla loro relazione.

Altro momento di show musicale con Mietta che, insieme ai concorrenti, canta Vattene amore.

Arriva il verdetto definitivo del televoto: Sara Ricci viene eliminata. Infine, tre concorrenti finiscono in una nomination che determinerà una nuova eliminazione.

