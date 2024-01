Dallo scontro tra Mirko e Giuseppe alla sorpresa per Fiordaliso: le ultime notizie sulla puntata del Grande Fratello del 15 gennaio

Lunedì 15 gennaio, in prima serata su Canale 5, va in onda la trentunesima puntata del Grande Fratello. Cos'è successo ieri sera? Guarda la puntata integrale nel video qui sopra.

Non si placano le polemiche tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi. Mirko è convinto che Giuseppe utilizzi Perla Vatiero come una pedina per creare delle dinamiche.

Anita Olivieri riabbraccia il fratello Leandro, al quale è molto legata.

Puntata di sorprese anche per Fiordaliso. La cantante si commuove per la visita di uno dei due figli, Paolo.

Rosanna Fratello è la concorrente meno votata dal pubblico e per questo deve abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello.

Arriva un provvedimento nei confronti di Stefano Miele, che viene punito per aver infranto il regolamento e sarà il primo concorrente a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 29 gennaio.

Al termine della puntata, i concorrenti in nomination sono Federico Massaro, Sergio D'Ottavi e Beatrice Luzzi.

