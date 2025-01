Giovedì 16 gennaio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventitreesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Il confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

La serata si apre con il ritorno nella Casa di Helena Prestes. L'ex concorrente ha un confronto faccia a faccia con Lorenzo Spolverato. I due ripercorrono il loro percorso nel reality, molto uniti inizialmente e divisi per il resto dei mesi trascorsi nella Casa. "Il tuo atteggiamento è cambiato rispetto alla complicità e all'attrazione dell'inizio - dice Lorenzo - Poi ho visto una parte di te che mi ostacolava. Nell'ultimo periodo sei diventata una sorta di ostacolo per me". Lo scontro continua con le parole di Helena: "Per me tu hai sempre e solo giocato con me. Quello che mi hai detto ora ne è la prova. Sei un bugiardo. Racconti tante di quelle bugie solo per convenienza. Cerchi di manipolare tutta la Casa. Tu ami soltanto te stesso e questo dice tanto di te. Ci ho provato a vedere il bello in te, ma non c'è. Sei una persona cattiva".

Il faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e il Guru della moda

La puntata continua con l'arrivo di Saro, soprannominato il Guru della moda, l'uomo che sostiene di aver trascorso dei momenti di intimità con Lorenzo Spolverato. In un'intervista rilasciata a Nuovo TV, il Guru della moda ha dichiarato: "Lorenzo mi ha baciato con passione, nella Casa si finge diverso". "Ci siano visti forse una, due volte. Ci siamo conosciuti alla prima di un film di un'amica in comune", dice Lorenzo all'arrivo di Saro nella Casa. Interpellato da Alfonso Signorini, il Guru della moda spiega rivolgendosi a Lorenzo: "Noi quella sera siamo andati all'after party dopo la prima del film. Sei stato molto galante, molto carino. Quella sera, dopo che mi ha accompagnato a casa, prima di scendere dalla macchina, c'è stato un bacio molto passionale tra noi. Poi ognuno è tornato a casa sua". "Ma quando mai, non è vero - controbatte Lorenzo alle parole di Saro - Perché non dovrei dirlo se fosse successo, ho la coscienza pulita".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in collegamento dopo la nascita di Kian

Tra le sorprese della puntata anche il collegamento in diretta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che nella giornata di giovedì 16 gennaio hanno annunciato la nascita del loro primo figlio insieme, Kian, venuto al mondo il 10 gennaio. "Fuori dal Grande Fratello c'è la vita vera - dice Alfonso Signorini prima di collegarsi con la coppia - e c'è una gioia che voglio condividere con voi. Giulia e Pierpaolo sono diventati genitori di Kian!". "È nato venerdì - dice Giulia Salemi in collegamento con lo studio del GF e la Casa - L'abbiamo fatta anche a te Alfonso, perché proprio venerdì mi hai scritto "Quando divento zio?".

Tommaso Franchi in lacrime per la mamma

Tommaso Franchi non riesce a trattenere le lacrime all'arrivo della mamma, che fa il suo ingresso a sorpresa nella Casa. "È bellissimo essere qui amore - dice la signora Ginevra al figlio - Sono quattro mesi che rido con te, ballo con te, piango con te, quattro mesi che gioco con te. Sei bravissimo, stasera mi sento come quando andavo ai colloqui a scuola. Sei da 10 e lode, sono fiera di te, mi rendi una mamma fiera. Te la puoi giocare alla grande, ma per me hai già vinto".

Chi sono i preferiti e i concorrenti in nomination

I concorrenti più votati dal pubblico sono Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. I due devono decidere chi, tra gli altri inquilini che erano al televoto con loro, sarà il primo ad andare in nomination e a candidarsi alla prossima eliminazione della puntata di lunedì 20 gennaio. La scelta ricade su Bernardo Cherubini. Tramite una catena di salvataggi, Maxime Mbanda risulta essere il secondo concorrente ad andare al televoto. Dopo le nomination, gli altri candidati all'eliminazione sono: Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.

La lite tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando

Tramite una catena di salvataggi, nel corso della puntata si determina il concorrente che sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione. Con sorpresa di tutti, la scelta di Eva Grimaldi non è caduta su Stefania Orlando - con la quale è sempre stata molto legata dall'ingresso nella Casa ad oggi - bensì su Alfonso D'Apice. Stefania rimane molto colpita da questo gesto e accende un confronto con Eva: "Sei falsa, non sei una persona leale". "Pensavo avessi un atteggiamento un po' più da signora", controbatte Eva a Stefania, che risponde: "Anche io pensavo fossi un po' più leale, ma la lealtà evidentemente non fa parte della tua persona". Dopo la discussione, nel corso delle nomination palesi, tra le due concorrenti sembra tornare il sereno a seguito delle parole di Eva dedicate a Stefania.

