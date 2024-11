In Tugurio, Alfonso e Stefano hanno un acceso confronto, ma Federica sceglie di prendersi del tempo per stare da sola

Tensione alta tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi nel Tugurio del Grande Fratello. Dopo che entrambi i ragazzi avevano dimostrato un interesse nel frequentare Federica Petagna, la concorrente aveva ritrovato una complicità con l'ex tentatore di Temtpation Island.

Alfonso critica duramente Stefano per i suoi comportamenti: “Io ho poco da dire. Ti dico le cose in faccia. Io un po’ ti avevo creduto, pensavo che fossi meno falso di quello che pensavo. Forse eri buono, invece mi sbagliavo. Tu mi hai detto delle cose molto dettagliate. Hai quasi insultato Federica”.

“Mi metti parole in bocca che non ho mai detto”, replica Stefano. “Tu da uomo mi hai preso per il c*** . Giochi bene, stai stare bene in tv”, attacca Alfonso.

Stefano Tediosi spiega l’atteggiamento che ha avuto con Federica mentre il suo ex si trovava in Tugurio: “Sono stato tanti giorni che mi limitavo con Federica. Poi mi sono detto basta devo dare a Federica quello che mi sento indipendentemente da te. Io sono innamorato di Federica e non ho più paura di mostrarlo”.

La scelta di Federica Petagna

Nel salotto del Grande Fratello, Federica Petagna rivede Alfonso D’Apice dopo che il ragazzo ha trascorso alcuni giorni nel Tugurio.

Alfonso ripercorre i passi che Federica aveva fatto verso di lui all'interno del GF: “Tu hai fatto passi importanti verso di me. Io ho creduto tanto alle parole che mi hai detto. Se tu non mi avessi fatto capire queste cose, io sarei rimasto sulle mie”.

“Dopo il bacio che ci siamo scambiati davanti a tutti, tu mi hai detto chiudo definitivamente con Stefano. Da lì in poi per me era tutto chiaro e io ti avevo creduto fino a sabato scorso", aggiunge Alfonso.

Federica Petagna sceglie di continuare la sua avventura nel reality mettendo al centro se stessa: “La conclusione è che Alfonso mi protegge sempre, io mi sento di proteggerlo da me stessa. Ho sbagliato in alcune cose, visto che io devo capire bene quello che provo. Io scelgo di stare con me stessa”.

