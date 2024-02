Durante la puntata di mercoledì 7 febbraio di Fuori dal coro, il conduttore Mario Giordano ha voluto omaggiare e salutare la giornalista Carlotta Dessì, scomparsa a quasi 35 anni a causa di una grave malattia.

Carlotta Dessì è stata un'inviata e ha condotto alcune inchieste per Fuori dal coro, oltre che per altri programmi come Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque.

"Stasera è dura andare in onda. Ieri pomeriggio è morta Carlotta Dessì, la nostra giovane e brava inviata. Aveva 35 anni e nel giro di pochi mesi una malattia se l'è portata via. Di fronte a tutto questo ha poco senso tutto quanto, è difficile andare in onda e tutti i ragazzi che lavorano al programma faticano a trovare la forza. Ma siamo convinti di doverlo fare e di dover fare la trasmissione più bella possibile, proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato fino all'ultimo. Per il coraggio, la tenacia, l'ostinazione e la determinazione, per il coraggio di chiamare le cose con il loro nome e di guardarle in faccia senza avere paura. Si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal coro e ci ha dato una lezione infinita, di cui ora ogni giorno dovremo essere all'altezza. Carlottina, aiutaci da lassù. Ciao".

