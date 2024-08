Venerdì 16 agosto va in onda Fragili, nuova fiction di Canale 5 ispirata a una storia vera con Massimo Dapporto, Corinne Clery e Barbara Bouchet

Fragili è la nuova fiction di Canale 5 diretta da Raffaele Mertes in onda venerdì 16 agosto in prima serata. Al centro della storia, il tema dell'integrazione generazionale.

Di seguito scopriamo il cast, la trama e tutte le anticipazioni di Fragili mentre qui sopra trovate il promo della fiction.

Fragili: anticipazioni e trama

Un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla loro casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia.

Dopo un'iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un'unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati.

Fragili

Fragili: la storia vera che ha ispirato la serie

La serie prende ispirazione da un lavoro di testimonianze, storie e interviste condotto dagli sceneggiatori Bruno e Chiara Frustaci.

Fragili: il cast

Il cast di Fragili vanta grandi nomi come: Massimo Dapporto, Corinne Clery, Irene Ferri, Barbara Bouchet, Raniero Monaco Di Lapio, Mino Abbacuccio, Maurizio Mattioli, Salvatore Misticone, Irene Ferri e tanti altri.

Fragili: quante puntate sono

La fiction Fragili è composta da due puntate che andranno in onda venerdì 16 agosto in prima serata su Canale 5. Dopo la diretta televisiva, potete recuperare la miniserie in streaming gratis su Mediaset Infinity.

