La Formula E, l'E-Prix di Montecarlo su Italia 1 e in streaming

Sabato 27 aprile, diretta esclusiva in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Sabato 27 aprile, dalle ore 15:00, in diretta, in esclusiva e in chiaro su Italia 1 e in streaming su SportMediaset.it, ottavo round di Formula E, con l’E-Prix di Monaco, a Montecarlo.

La telecronaca della quinta tappa della Formula E è affidata a Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. In studio, prima della gara, Ronny Mengo e Luca Filippi.

Lo streaming della Formula E è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara.

Dopo le prime sette tappe, sono due i piloti in testa alla classifica con 89 punti: Wehrlein e Dennis; sul gradino più basso del podio, a quota 80, Rowland.

I piloti si sfidano su un tracciato di 3.337 km, da percorrere in senso orario: 19 curve, 13 a destra e sei a sinistra. Tra i luoghi leggendari del circuito, Sainte Devote, Mirabeau, il tornantino del Fairmont, Piscine e Rascasse. La zona dell’Attack Mode è posizionata sulla salita del Massenet, un punto strategico, dove i piloti possono guadagnare potenza supplementare per i sorpassi.

Formula E, il calendario dell'E-Prix di Montecarlo

VENERDÌ 26 APRILE

Prove Libere 1 dalle 7.25 alle 8.10: Sportmediaset.it

SABATO 27 APRILE

Prove Libere 2 dalle 9.05 alle 9.50: Sportmediaset.it

Qualifiche dalle 10.30 alle 11.20: Sportmediaset.it

Gara alle ore 15.00: Italia 1 e Sportmediaset.it

