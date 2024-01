Formula E, in esclusiva in chiaro su Mediaset

La nuova stagione della competizione prende il via sabato 13 gennaio alle 21.00, in diretta sul canale 20, con l'E-Prix di Città del Messico

Per il settimo anno consecutivo, Mediaset trasmette - in esclusiva in chiaro per l’Italia - le gare del Campionato del Mondo di Formula E.

Giunta alla 10° edizione, la nuova stagione della competizione prende il via sabato 13 gennaio alle ore 21.00, in diretta sul canale 20, con l'E-Prix di Città del Messico.

La telecronaca del debutto stagionale è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria.

11 scuderie e 22 piloti sono pronti a darsi battaglia, per conquistare il titolo di Campione del Mondo, nella scorsa stagione vinto da Jake Dennis, pilota della Avalanche Andretti.

Si corre in 11 tracciati cittadini, in tutto il mondo. Tra questi, sei ospiteranno Gara 1 e Gara 2, portando così a 17 i match totali, in cui piloti e costruttori potranno andare a punti.

Tra le principali novità nel calendario c’è il cambio di città, in Italia: al posto di Roma l’ha spuntata il circuito di Misano, dove si correrà il 13 e il 14 aprile, nell'autodromo intitolato a Marco Simoncelli.

La pista romagnola è quindi la terza new entry di questo mondiale, insieme a Tokyo (il 30 marzo) e a Shanghai (25 e 26 maggio).

Lo streaming della Formula E è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma: dalle prove libere alla gara, passando per le qualifiche.

Di seguito, il dettaglio della programmazione:

VENERDÌ 12 GENNAIO

Prove Libere 1 dalle 23.30 alle 00.00: Sportmediaset.it

SABATO 13 GENNAIO

Prove Libere 2 dalle 14.30 alle 15.00: Sportmediaset.it

Qualifiche dalle 16.30 alle 18.20: Sportmediaset.it

Gara dalle ore 21.00: canale 20 e Sportmediaset.it

