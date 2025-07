Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 7 luglio

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 7 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan affronta Zeynep per aver assunto un'assistente non qualificata per motivi compassionevoli. Ender, con l'aiuto di Yildiz e dell'avvocato Ahu, cerca di tendere una trappola ad Halit, ma lui è a conoscenza del piano e utilizza la strategia della donna per incastrarla. Ender è costretta a cedere e a firmare le carte del divorzio. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

