Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 31 luglio

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 31 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 31 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan, per allontanare Cem da Zeynep, lo fa tornare negli Stati Uniti. Cem propone a Zeynep di continuare a essere la sua assistente e andare con lui negli Stati Uniti. Zeynep confida la proposta fatta da Cem a Yildiz e le spiega perché vuole allontanarsi dalla Turchia. Durante la festa per la partenza di Cem, Alihan scopre che anche Zeynep andrà negli Stati Uniti. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

