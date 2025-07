Forbidden Fruit, la puntata del 29 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 29 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda martedì 29 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 29 luglio

È il compleanno di Lila e la famiglia al completo si riunisce per una grande festa.

Nonostante l'atmosfera gioiosa, la tensione tra gli invitati è altissima: le ex mogli di Halit non perdono occasione per lanciarsi battutine e criticare l'ultima arrivata, Yildiz.

Anche Zeynep è presente, venuta a sostenere la sorella, ma è a disagio a causa del clima ostile e della presenza di Alihan, con cui ha un'ennesima discussione.

Il giorno dopo gli ufficiali giudiziari si presentano a casa di Halit per via del debito contratto da Zehra per aprire la clinica.

Halit s'infuria e inveisce contro la figlia che se ne va di casa in lacrime.

Zehra trova conforto tra le braccia di Sinan, che la convince a non chiudere la clinica ma piuttosto intestarla a lui e ad allontanarsi dal padre.

Durante una riunione aziendale Alihan nota che tra Cem e Zeynep c'è sempre più confidenza, inizia a sospettare che tra i due ci sia una relazione e viene colto da un attacco di panico.

Forbidden Fruit va in onda con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

