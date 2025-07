La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 21 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 21 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 21 luglio

Ender vuole ostacolare il matrimonio tra Halit e Yildiz quindi chiede a Metin, l'avvocato di Halit, di convincerlo a fargli firmare un accordo prematrimoniale.

Yildiz vede entrare l'avvocato nell'ufficio di Halit e sospetta che sia lì per preparare un accordo prematrimoniale; quindi, decide di giocare d'astuzia e propone lei stessa ad Halit di firmare l'accordo.

