La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 17 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 17 luglio

Ender incontra Zerrin e Lila e rivela loro che Yildiz ha una relazione con Halit e che Zeynep sta insieme ad Alihan.

Zerrin si precipita a casa del fratello per chiedere spiegazione e pretende che Zeynep venga subito licenziata.

Nel frattempo, Ender va al negozio di Lal e le fa sapere che si vocifera di una relazione tra Alihan e la sua assistente.

