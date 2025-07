La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 14 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 14 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 14 luglio

Yildiz, determinata a non lasciarsi intimidire da Duygu, mette in atto un piccolo stratagemma: fa credere a Zerrin, l'ex moglie di Halit, che Duygu stia tramando con Ender. Intanto, Ender escogita un piano per recuperare i propri effetti personali dalla casa dell'ex marito.

