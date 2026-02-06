Catalogo
SERIE TV06 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 6 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 6 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 6 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 6 febbraio

Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit e Sahika annunciano a Kaya le nozze imminenti. Kaya reagisce con decisione, scegliendo di lasciare l’azienda per tornare a esercitare la professione di avvocato.

Nel frattempo, Kaya offre a Caner ed Emir nuove opportunità di lavoro dopo il loro recente licenziamento.

Influenzato da Sahika, Yigit inizia a somministrare di nascosto delle gocce a Erim, convinto che possano aiutarlo a stare meglio.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

