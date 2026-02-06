La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 6 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit e Sahika annunciano a Kaya le nozze imminenti. Kaya reagisce con decisione, scegliendo di lasciare l’azienda per tornare a esercitare la professione di avvocato.
Nel frattempo, Kaya offre a Caner ed Emir nuove opportunità di lavoro dopo il loro recente licenziamento.
Influenzato da Sahika, Yigit inizia a somministrare di nascosto delle gocce a Erim, convinto che possano aiutarlo a stare meglio.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.