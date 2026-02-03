La serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) debutta con la terza stagione mercoledì 4 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nella nuova puntata, scopriamo che, nel futuro, Halit e Yildiz si trovano ad affrontare un momento delicato e inaspettato: Yildiz ripercorre gli eventi più recenti, rivelando di aver scoperto una gravidanza che cambia completamente la situazione.