Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV03 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 4 febbraio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 4 febbraio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3

La serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) debutta con la terza stagione mercoledì 4 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 4 febbraio

Nella nuova puntata, scopriamo che, nel futuro, Halit e Yildiz si trovano ad affrontare un momento delicato e inaspettato: Yildiz ripercorre gli eventi più recenti, rivelando di aver scoperto una gravidanza che cambia completamente la situazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video