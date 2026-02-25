Catalogo
SERIE TV25 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 26 febbraio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 26 febbraio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 26 febbraio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Leyla scorge Kaya alla fermata dell’autobus e, quando lui le chiede com’è andata in università, finge di non essere riuscita a entrare in facoltà perché priva del tesserino.

Più tardi, rimasto senza accompagnatrice per una cena di lavoro, Kaya invita Leyla.

