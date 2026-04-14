La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 15 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
In discoteca, Yigit si ubriaca e colpisce Omer. Dopo un'accesa discussione, Lila decide di accompagnare Yigiti a casa, ma i due si addormentano in auto.
Il giorno dopo, Halit scopre che la figlia non è rientrata a casa e manda i suoi uomini a cercarla.