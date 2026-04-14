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Forbidden Fruit

SERIE TV14 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 15 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 15 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 15 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 15 aprile

In discoteca, Yigit si ubriaca e colpisce Omer. Dopo un'accesa discussione, Lila decide di accompagnare Yigiti a casa, ma i due si addormentano in auto.

Il giorno dopo, Halit scopre che la figlia non è rientrata a casa e manda i suoi uomini a cercarla.

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