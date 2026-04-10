La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 13 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender e Yildiz mettono in atto un piano per far incontrare Sahika e Nadir, così da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata.
Purtroppo, il piano non va come previsto, ma Yigit interviene prontamente per non far degenerare la situazione.