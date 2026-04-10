Sevval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 13 aprile dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 13 aprile

Ender e Yildiz mettono in atto un piano per far incontrare Sahika e Nadir, così da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata.

Purtroppo, il piano non va come previsto, ma Yigit interviene prontamente per non far degenerare la situazione.

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