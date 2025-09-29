Eda Ece (Yildiz) e Sarp Can Koroglu (Kemal in Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 6 al 10 ottobre

I sentimenti tra Alihan e Zeynep, nonostante il matrimonio di lui con Ender, restano forti. Durante una cena, la tensione esplode: Ender li affronta pubblicamente, portando a una situazione carica di imbarazzo. Yildiz, ormai esasperata dalla sua vita con Halit, prende una decisione drastica: fa le valigie e se ne va via di casa. Si dirige da Kemal, determinata a confessargli i suoi sentimenti, ma con sua grande sorpresa scopre che in quel momento è in corso il matrimonio tra Kemal e Zehra. Alla festa aziendale viene organizzata una lotteria e Dundar vince una cena con Zeynep. Questo manda su tutte le furie Alihan. Ender si incontra con Zerrin e cerca di convincerla a riprendere il controllo delle sue azioni e a non sostenere più Halit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE