Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Irem, accecata dalla rabbia, accusa Yildiz di averla tradita per interesse personale.
Il piano di Yildiz fallisce completamente: Kemal sposa Zehra e Zeynep smette di parlarle.
Nel frattempo, Zeynep prova a rimediare ai danni causati da Yildiz, parlando con Hakan e Irem.
Il matrimonio di convenienza tra Alihan ed Ender mostra le prime crepe: lui evita qualsiasi intimità, mentre lei cerca di rendere credibile la loro unione.
Gulden, aiutata da Derya, incastra Emir mettendogli dei soldi nella giacca per accusarlo di furto.