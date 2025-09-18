I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 18 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 18 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz fa riassumere Aysel, con l'intento di trasformarla in una preziosa alleata.

Zeynep accetta la proposta di matrimonio di Alihan. Ender interrompe la sorpresa per fare un annuncio: Ender ha sposato Alihan.

Ender spiega a suo fratello perché lei e Alihan hanno deciso di sposarsi.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

