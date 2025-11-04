Catalogo
SERIE TV04 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 5 novembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 5 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 5 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 5 novembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Il finto matrimonio di Alihan ed Ender scricchiola: lui evita ogni intimità, lei invece fa il possibile per rendere il matrimonio il più credibile possibile.

L'atteggiamento di Ender non cambia neanche quando i due si ritrovano soli.

