La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 5 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il finto matrimonio di Alihan ed Ender scricchiola: lui evita ogni intimità, lei invece fa il possibile per rendere il matrimonio il più credibile possibile.
L'atteggiamento di Ender non cambia neanche quando i due si ritrovano soli.