29 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 30 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 30 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Onur Tuna (Alihan) in una scena di Forbidden Fruit 2
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 30 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Yildiz litiga con Halit dopo che avanza delle critiche nei confronti degli amici di Erim. Il litigio la porterà a decidere di trasferirsi momentaneamente a Sapanca per cambiare aria.

