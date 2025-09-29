Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 30 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 30 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 30 settembre
Yildiz litiga con Halit dopo che avanza delle critiche nei confronti degli amici di Erim. Il litigio la porterà a decidere di trasferirsi momentaneamente a Sapanca per cambiare aria.
