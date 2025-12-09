Catalogo
SERIE TV09 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 10 dicembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Ender e Caner in una scena di Forbidden Fruit 2Ender e Caner in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 10 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan si trovano rinchiusi in una prigione in seguito alla rissa avvenuta durante l'addio al celibato di Dundar.

Grazie all'aiuto di Alihan e del suo avvocato, riescono ad uscire.

