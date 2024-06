Everywhere I go, le trame del finale

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi finali di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 10 al 12 giugno.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore, le anticipazioni del finale

Demir e Selin si godono la pace appena ritrovata e durante una cena la ragazza suggerisce di chiudere la Artemim e lasciarsi alle spalle tutti i loro problemi. Nel frattempo, Demir organizza un incontro con Eylul e Burak. Vedat, Marve, Ibo, Ayda, Demir e Selin si preparano a organizzare la festa per il matrimonio di Leyla e Muharrem. Infine, a casa di Demir e Selin, tutte le ragazze festeggiano la sposa con la tradizionale notte dell'Henné, mentre i ragazzi omaggiano Muharrem con una cena.

