I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 7 giugno su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 7 giugno e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildirim sveglia Burak nel cuore della notte per parlargli: ha intenzione di distruggere Demir per aver ingannato sua figlia Alara e non vuole fermarsi solo al fallimento della Artemim. Nel frattempo alla Artemim arriva la finanza, che interroga Demir, Ferruh e Burak. Quest'ultimo non può più nascondersi, perciò confessa a Demir la verità su quanto accaduto, dal ricatto a Yildirim alle minacce ricevute. Merve, invece, riceve una lettera in cui Bora annuncia la sua decisione di procedere con il divorzio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 7 giugno della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

