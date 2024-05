I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 22 maggio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato mercoledì 22 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Burak e Eylul si baciano.

Anche Selin e Demir si scambiano un romantico bacio, dopo che la ragazza l'ha salvato da una trappola per animali.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 22 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

