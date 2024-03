Everywhere I go, il riassunto e le reazioni dell'11 marzo

I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato l'11 marzo su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata lunedì 11 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir e Selin decidono di dividersi gli spazi della casa e passano una serata insieme a giocare a scacchi.

Leyla e Firuze preparano per i due giovani un dolce afrodisiaco, nella speranza che si innamorino, e lo lasciano davanti alla porta di casa.

Un fabbro sostituisce la serratura della porta di casa di Demir e Selin, ma si rivela un ladro.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'11 marzo della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat e le reazioni degli spettatori su X.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

