I momenti salienti del nuovo episodio della nuova serie turca Everywhere I go, pubblicato il 10 maggio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 10 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Eylul, dopo essere stata portata in ospedale da Selin in seguito ad un attacco d'asma, viene dimessa, e Selin la porta a casa sua. Non appena Demir arriva a casa, Eylul capisce che i due ragazzi hanno una relazione. In seguito, Eylul e Demir avranno una conversazione dove chiariranno i reciproci dubbi e lui le confermerà di essere innamorato di Selin. Nel frattempo, in ufficio, Burak continua a manifestare il suo astio nei confronti di Demir.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 10 maggio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

