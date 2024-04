Everywhere I go, la puntata del 30 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato martedì 30 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 30 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin e Demir, dopo una cena un po' movimentata con le sorelle Layla e Firuze, tornando a casa ballano un valzer in mezzo alla strada. Appena rientrati in casa, arriva una telefonata sul cellulare di Selin: un cliente vuole vederla nel suo albergo per discutere gli ultimi dettagli di un progetto.

Demir, geloso, decide di accompagnarla e attenderla nella hall. In realtà, l'uomo ha preparato la sua migliore camera d'albergo, nella speranza che la ragazza ceda alle sue avances. Dopo questo incontro, Selin se ne va via sconvolta. Ferruh, intanto, dice a Burak di aver trovato l'ex fidanzata di Demir, Eylul. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 aprile in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE