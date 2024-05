Everywhere I go, la puntata del 23 maggio in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato giovedì 23 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin e Demir continuano ad avere dei litigi quando lei scopre che la casa in cui abitano è la stessa in cui Demir è nato e ha trascorso l'infanzia. Selin non riesce a superare l'idea che il passato e soprattutto i momenti condivisi con Eylul, siano ancora così importanti per Demir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

