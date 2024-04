Everywhere I go, la puntata del 23 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato martedì 23 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 23 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin vuole licenziarsi, visto che ora ha dichiarato apertamente di essere innamorata di Demir, ma lui le dice che dovrà in ogni caso completare un periodo di otto settimane, perciò resta ancora al lavoro nello studio, che nel frattempo si è diviso in due settori, la Artemim Architettura e la Artemim Costruzioni, con a capo rispettivamente Burak e Demir.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 aprile in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE