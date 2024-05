Everywhere I go, la puntata del 17 maggio in streaming

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato venerdì 17 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Demir va sull'isola di Buyukada a cercare Selin a casa della signora Turkan e la riaccompagna a casa. Elyul è delusa e molto triste nel constatare questa situazione. Nel frattempo, Vedat incontra Merve all'alba al vivaio, intenta a sistemare delle piante nei vasi in quanto non era riuscita a dormire a causa delle tensioni con Bora che vuole chiedere il divorzio. Muharrem intanto decide di invitare Leyla a cena fuori e lei accetta. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 maggio in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

