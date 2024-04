Everywhere I go, la puntata del 16 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato martedì 16 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato martedì 16 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, i ragazzi della Artemim sono in trepida attesa del verdetto di Demir riguardo al licenziamento di Bora o Merve. Inutili sono i tentativi di far togliere il divieto di avere relazioni sul posto di lavoro, Demir appare irremovibile.

Selin è molto delusa perché il divieto ovviamente riguarderebbe anche lei e l'impossibilità di avere una relazione con Demir. Alara nel frattempo resta ferma nei suoi intenti, chiedendo un incontro a Burak per proporgli un altro modo per mandare all'aria la relazione tra Selin e Demir.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 aprile in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

