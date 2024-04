Everywhere I go, la puntata dell'11 aprile in streaming

L'ultimo episodio della serie turca Everywhere I go, pubblicato giovedì 11 aprile, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicato giovedì 11 aprile e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, tutti gli impiegati della Artemim partecipano ad una gita aziendale organizzata da Alara, dove sono stati invitati anche Leyla, Firuze e Ibo.

Alara organizza una gara a squadre e la competizione fra Alara e Selin è alle stelle, così come la tensione fra Selin e Demir. Tuttavia dopo l'ennesima discussione, Selin va a dormire in una barca in mezzo al lago e Demir, nel tentativo di ritrovarla, finisce in acqua. Quando i due cercano di ritrovare la via del ritorno, improvvisamente si rendono conto di esserci persi nel bosco. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 aprile in streaming on demand. La serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat è disponibile anche in lingua originale turca con i sottotitoli in italiano. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

