Everywhere I go, le anticipazioni del 9 aprile

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 9 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir si prepara a partire per il suo viaggio a Parigi insieme ad Alara. La notte prima della partenza, Selin è molto triste e si abbandona a degli incubi angoscianti, perché è consapevole del fatto che la mattina seguente si risveglierà da sola in quella casa. Il fine settimana è trascorso e Demir rientra a casa, ma non la trova esattamente come l'aveva lasciata. Nell'episodio precedente, pubblicata lunedì 8 aprile, invece, Demir e Alara stanno preparando il viaggio a Parigi per andare a presentare un progetto, ma per Alara questo viaggio rappresenta anche l'occasione per una vacanza romantica. Ovviamente tutto questo getta nello sconforto Selin, che vede Alara sempre piu' presente nella vita di Demir. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

