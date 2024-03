Everywhere I go, le anticipazioni del 6 marzo

Anticipazioni della puntata 4 di Everywhere I go

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 6 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin è incredula riguardo al comportamento tenuto la sera prima in presenza di Demir, mentre lui, prima di recarsi al lavoro, la porterà dal medico per controllare la spalla.

In ufficio i colleghi si riuniscono per trovare il modo di mandare via Demir, mettendo in piedi l'operazione Ghepardo. Tutti gli impiegati cercheranno di spingere il capo a licenziarsi. La prima mossa sarà quella di fargli incontrare la cliente più difficile dell'azienda, la signora Dirim. Demir però se la caverà egregiamente.

Nell'episodio precedente, pubblicato, nello studio di architettura Artemim, la regola anti-relazioni di Demir interrompe la storia tra Merve e Bora.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

