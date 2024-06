Everywhere I go, le anticipazioni del 4 giugno

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 4 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Burak, sempre in competizione con Demir, è infastidito dal fatto che Eylul prenda sempre le parti di Demir. Eylul ha deciso di andare via presto dall'ufficio, ma Burak si reca da lei dopo aver bevuto parecchio, così lei chiama di nascosto Demir chiedendogli il suo aiuto per tenere l'uomo sotto controllo. Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 3 giugno, Leyla ha deciso di organizzare il ricevimento per il suo matrimonio con Muharrem e sfoglia, insieme alle ragazze, le riviste specializzate. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE