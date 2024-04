Everywhere I go, le anticipazioni del 29 aprile

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 29 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir nota l'ennesimo pacchetto regalo sulla scrivania di Selin e decide di chiedere ad Azmiye la lista completa delle consegne effettuate alla Artemim. Azmiye va nel panico e avverte le altre ragazze. Leyla e Firuze decidono di invitare a cena Selin e Demir: ora che le cose tra i due vanno bene, vogliono evitare che possano discutere e allontanarsi. Nella puntata precedente, pubblicato venerdì 26 aprile, invece, il famoso corteggiatore segreto non si presenta all'appuntamento con Selin, che rimane ad aspettarlo nello stesso ristorante dove si trova anche Demir. Le ragazze chiamano Burak affinché possa sostenere Selin, ma proprio in quel momento Demir si fa coraggio e decide di dichiararsi. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

