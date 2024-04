Everywhere I go, le anticipazioni del 19 aprile

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 19 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin, colta dalla tristezza, inizia a parlare con il ritratto di Demir. Mentre sono a casa, un buffo personaggio, tale Bunyamin, suona alla loro porta. Si scopre essere un terapista di coppia inviato da Ibo per cercare di risanare il loro rapporto e la loro convivenza.

Alara decide di incontrare Selin e le chiede di restituirle il ritratto di Demir. Da questa richiesta scaturisce una lite furiosa che termina solo grazie all'intervento di Demir.

Nella puntata precedente, pubblicata giovedì 18 aprile, invece,Burak riporta a casa Selin dall'ospedale, ma lei è ancora confusa. Chiede a lui di andarsene per poter dormire ancora un po'.

Nel frattempo Bora presenta la sua lettera di dimissioni. Dopo poco Burak arriva in ufficio, furioso con Demir perché lo incolpa del malore di Selin. Lo affronta, e gli dice che presto sarà lui il padrone di tutto. Quindi va a parlare con il padre e gli chiede di dividere a metà l'Artemim, dove sia lui che Demir possano avere lo stesso potere.

Demir intanto scopre che nessuno sa dove sia Selin, e va a casa a cercarla. La trova sotto sedativi e la mette sotto la doccia per farla risvegliare. Quando Selin si sveglia, gli chiede cosa sia successo, ma lui non le dà spiegazioni, pensando che lei finga. Selin allora decide di andare a chiederlo a Alara.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

